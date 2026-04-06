Fuerzas Armadas luchan contra incendios: 1,583 hectáreas afectadas

Tegucigalpa – En apenas el inicio del verano, los incendios forestales ya están a la orden del día así lo registran las Fuerza Armadas, que han dado una respuesta directa a los efectos devastadores de los incendios que ya se han intensificado a nivel nacional.

En ese sentido, para frenar el avance de los incendios forestales que amenazan la biodiversidad del país, elementos de las FFAA, trabajan de forma continua, informa la institución.

Las cifras son un recordatorio crudo de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas. Hasta la fecha, se contabilizan 188 incendios forestales, los cuales han dejado una huella de destrucción en 1,583 hectáreas.

Esta pérdida no solo afecta el paisaje, sino que compromete las fuentes de agua y la calidad del aire.

Durante la reciente Semana Santa de 2026, mientras el país se movilizaba por turismo o fervor religioso, los efectivos militares no dieron tregua. Se atendieron múltiples siniestros en diversos sectores clave.

Para enfrentar los incendios, el compromiso humano de los soldados ha sido masivo, más de 2,900 elementos militares se encuentran empeñados exclusivamente en labores de combate y control de incendios.

El objetivo es salvar los bosques y mitigar el impacto del calentamiento global y salvaguardar la integridad de la población civil, anotan fuentes de la institución. LB