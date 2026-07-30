Fuerzas Armadas localizan nueva plantación de coca con 5 mil 500 arbustos en Colón

Tegucigalpa.– Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron una nueva plantación de arbustos de coca en el sector montañoso de Quebrada del Diablo, en el municipio de Iriona, departamento de Colón, como parte de las operaciones permanentes contra el narcotráfico.

El portavoz de la institución castrense, capitán Mario Rivera, informó que el hallazgo fue realizado mediante un patrullaje de largo alcance ejecutado por equipos de Operaciones Especiales del 15 Batallón de Fuerzas Especiales, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

Según detalló, la plantación tiene una extensión aproximada de una manzana de terreno y en el lugar se contabilizaron 5 mil 500 arbustos de coca, con una altura que oscila entre uno y dos metros.

Rivera indicó que durante la operación no se reportaron personas detenidas. Sin embargo, explicó que, en coordinación con el Ministerio Público, se inició un proceso de investigación para identificar a los responsables del cultivo ilegal y proceder posteriormente con su captura y judicialización.

El oficial agregó que el área permanece bajo resguardo militar mientras se completan los procedimientos establecidos por la ley. Posteriormente, y con la participación del Ministerio Público, se llevará a cabo la erradicación y destrucción de la plantación.

El portavoz destacó que las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente sobre las zonas donde anteriormente se han localizado cultivos ilícitos para evitar que estas actividades se reactiven.

Rivera informó además que, en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 38 plantaciones de coca, con más de 595 mil arbustos erradicados. Asimismo, se han destruido 10 instalaciones artesanales utilizadas como centros de procesamiento de droga y almacenamiento de precursores químicos.

Las operaciones contra el narcotráfico se han desarrollado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, siendo Colón la zona donde se ha localizado la mayor cantidad de plantaciones ilícitas en el presente año. IR