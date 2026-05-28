Fuerzas Armadas erradican 40 mil plantas de coca en Yoro

Olanchito- Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), informaron de una operación en la aldea La Bramadera, municipio de Olanchito, departamento de Yoro, donde fueron destruidos dos viveros clandestinos utilizados para el cultivo ilícito de hoja de coca, con aproximadamente 40 mil plántulas que estaban listas para ser trasplantadas.

Esto se realizó en el marco de la Operación del Plan Nacional “Solución Contra el Crimen” en colaboración con la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Estas plantaciones, según las autoridades, presuntamente serían utilizadas en actividades vinculadas al narcotráfico en la zona norte del país.

Los militares destacaron las acciones como parte de su misión antidrogas y el combate al crimen organizado a nivel nacional.

Según reportes oficiales, en lo que va de 2026 las FFAA han asegurado más de 25 plantaciones de coca, con casi 500 mil arbustos localizados en diferentes sectores del territorio nacional. AD