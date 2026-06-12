Fuerzas Armadas destacan operativos antidrogas, pero evitan profundizar sobre uso de radares

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas emergentes; sin embargo, evitaron profundizar en detalles clave sobre el funcionamiento y alcance del sistema de radares utilizado para la vigilancia del espacio aéreo.

El inspector general de las Fuerzas Armadas, Marco Alexander Lanza Ávila, aseguró que existe una presencia activa de las distintas ramas militares que incluye a la Fuerza Aérea, el Ejército, la Fuerza Naval y la Policía Militar del Orden Público en operaciones destinadas a combatir estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas.

Según el alto mando, la Fuerza Aérea desempeña un papel fundamental mediante la vigilancia del espacio aéreo, apoyada en el uso de radares activos. No obstante, al ser consultado sobre la cantidad, ubicación o capacidad operativa de estos equipos, Lanza Ávila se limitó a afirmar que existe “la suficiente cantidad de radares” para garantizar el monitoreo del territorio nacional, sin ofrecer mayores detalles.

El inspector general de las Fuerzas Armadas, Marco Alexander Lanza Ávila.

La falta de información detallada sobre estos sistemas tecnológicos, considerados clave en la detección de vuelos ilícitos, deja interrogantes sobre la efectividad real de la estrategia aérea en la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que históricamente ha utilizado rutas clandestinas para el trasiego de droga por territorio hondureño.

En cuanto a las operaciones terrestres, el funcionario indicó que estas se desarrollan de forma conjunta entre el Ejército y la Policía Militar, con el objetivo de reforzar la seguridad en diferentes zonas del país. Afirmó que, pese a las limitaciones presupuestarias que enfrentan incluso las grandes potencias, las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso de garantizar la paz y seguridad en todo el territorio nacional.

“Estamos presentes a lo ancho y largo del país, trabajando con sacrificio y dedicación”, expresó el general Lanza Ávila, destacando el despliegue permanente de efectivos militares. JS