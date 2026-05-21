Fuerzas Armadas deben fortalecer apoyo a la Policía con tecnología y coordinación, sugiere exjefe militar

Tegucigalpa – El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno Coello, hizo un llamado a reforzar de manera integral las estrategias de seguridad en el país, destacando que las reformas penales para combatir la criminalidad deben ir acompañadas de recursos técnicos, tecnológicos y operativos para las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

El exalto cargo militar lamentó los recientes hechos violentos registrados en distintas zonas del país y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En ese contexto, subrayó que la lucha contra el crimen no puede recaer únicamente en la Policía Nacional, sino que debe involucrar también a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la ciudadanía misma.

“Las reformas son importantes, pero deben ir acompañadas de apoyo real a las instituciones. La criminalidad siempre busca los vacíos en las estrategias, por lo que es necesario actualizarlas constantemente y evitar caer en la monotonía”, señaló el exjerarca militar.

[LEER] Reformas penales: declaran terroristas a las maras y militares de frente en combate al crimen

Moreno Coello indicó que la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Policía representa una oportunidad clave para reestructurar y dinamizar los planes de seguridad, con el fin de obtener mejores resultados frente a los grupos delictivos.

Las declaraciones surgen en medio de una ola de hechos violentos que han sacudido al país, incluyendo crímenes múltiples en distintas regiones, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para reforzar la seguridad nacional.

Intimidación por parte del crimen

Advirtió que los recientes ataques violentos podrían interpretarse como intentos de intimidación por parte del crimen organizado para generar temor en la población y demostrar capacidad de confrontación frente al Estado. Ante esto, insistió en la necesidad de una respuesta “contundente” que evite la impunidad.

“El mensaje debe ser claro: quienes cometen delitos deben ser identificados, capturados y puestos a disposición de la justicia”, enfatizó.

En cuanto a los desafíos actuales, el general evitó hablar de “fallas” en el sistema, pero sí reconoció la necesidad de modernizar procesos y fortalecer la coordinación entre todas las instituciones involucradas, desde la captura hasta la judicialización de los casos.

También destacó la importancia de invertir en tecnología, logística y mantenimiento de equipos, debido al desgaste generado por las operaciones constantes. “Se necesita dotar de recursos vitales, especialmente en el área tecnológica, para responder de manera efectiva a las amenazas”, agregó.

Hizo un llamado a la población a colaborar activamente mediante la denuncia de actividades sospechosas y a preservar evidencias en escenas del crimen, lo que resulta clave para que el Ministerio Público pueda sustentar las acusaciones en los tribunales. JS