Fuerzas Armadas aseguran casi 25 mil arbustos de coca en nuevas plantaciones en Colón

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de 24,840 arbustos de hoja de coca tras localizar dos nuevas plantaciones en la comunidad de Río Chiquito, en Bonito Oriental, departamento de Colón.

Así lo informó el portavoz castrense, Mario Rivera, y detalló que las plantaciones abarcaban aproximadamente cuatro manzanas de tierra y los arbustos tenían alturas variables entre uno y tres metros.

Rivera indicó que, en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a la erradicación de ambos cultivos conforme a lo establecido en la ley.

El vocero añadió que las Fuerzas Armadas mantienen intensificadas las operaciones contra el narcotráfico mediante despliegues conjuntos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar del Orden Público.

Por último, recordó que durante 2026 las autoridades militares han localizado más de 25 plantaciones de coca y destruido ocho instalaciones artesanales productoras, con un saldo de 424 mil arbustos asegurados en los distintos departamentos del país. AD