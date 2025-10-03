Fuerza Naval de Nicaragua retiene barco hondureño con 17 personas a bordo

Tegucigalpa – La Dirección General de Marina Mercante confirmó este viernes que una embarcación, con 17 tripulantes hondureños, fue retenida por la Fuerza Naval de Nicaragua.

Los hondureños se encontraban en un buque realizando actividades de pesca, pero aparentemente salieron de las aguas jurisdiccionales.

El capitán Geovanny Ochoa manifestó que la Marina Mercante realiza una vigilancia electrónica de la embarcación y que pudo contactarse con su propietario.

Señaló que la embarcación hondureña está siendo movilizada al puerto El Bluff, lugar donde llevan los barcos retenidos en Nicaragua.

La embarcación se llama “Sofía Teresa” y se dedica a la actividad de pesca de langostas.

Ochoa indicó que escuchará las alegaciones de la Armada de Nicaragua y lo remitirá vía diplomática por retener la embarcación hondureña. AG