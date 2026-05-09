Fuerza Naval asegura 3 mil 900 galones de combustible ocultos en el Caribe hondureño

Tegucigalpa– La Fuerza Naval de Honduras, localizó y aseguró aproximadamente 260 bidones que contenían alrededor de 3 mil 900 galones de combustible en el sector de Cayo Bobel Rock, en el Caribe hondureño.

De acuerdo con el informe oficial, el combustible se encontraba oculto bajo toldos en la zona insular, como parte de las operaciones permanentes de vigilancia y control marítimo que ejecuta la institución naval en aguas territoriales del país.

El operativo fue desarrollado por personal naval especializado, que realizó una inspección en el área, confirmando el hallazgo del combustible almacenado en condiciones de ocultamiento.

Tras el decomiso, el material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia instalaciones del Guardacostas, donde permanece bajo custodia de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para determinar el origen, destino y posible relación con actividades ilícitas.

Asimismo, las autoridades informaron que está prevista una segunda inspección en el sector. IR