Fuerza Aérea recibe T-27 Tucano modernizados para combatir narcotráfico

Tegucigalpa – las Fuerzas Armadas presentaron aeronaves T-27 Tucano que fueron modernizadas y repotenciadas, con lo cual se fortalecen las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y de la defensa nacional del país.

El presidente Nasry Asfura, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, y la embajadora de Brasil en Honduras, Andrea Watson, estuvieron en la ceremonia donde la empresa encargada de la repotenciación hizo entrega de los T-27 Tucano modernizados.

La reincorporación de las aeronaves significa un fortalecimiento de la FAH en sus tareas de vigilancia y control del espacio aéreo nacional, así como servirán para tareas de combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan la seguridad nacional hondureña.

En la ceremonia también se presentó una versión del A-29 Super Tucano, una aeronave que siempre ha estado en el radar de las Fuerzas Armadas del país. (PD).