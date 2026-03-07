Fuertes subidas al precio de las gasolinas; el queroseno aumenta 6.10 lempiras el lunes

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles con fuertes incrementos a las gasolinas y especialmente al queroseno que varía al alza en 6.10 lempiras a contar de la próxima semana.

La gasolina súper sube 2.86 lempiras, su nuevo precio será de 109.32 lempiras el galón. En tanto, la gasolina regular se incrementa 2.14 lempiras y su nuevo costo será de 98.25 lempiras por galón.

El queroseno es el derivado del petróleo que más sufre incremento con 6.10 lempiras, ahora se cancelará en bomba a 88.92 lempiras por galón.

El diésel sube 3.31 lempiras, ahora su nuevo valor será de 93.30 lempiras por galón.

El GLP vehicular se incrementa 37 centavos, el nuevo costo será de 45.01 lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG, que utilizan las amas de casa, mantiene su precio a 238.13 lempiras en la zona central, mientras 216.99 lempiras en la zona norte. JS