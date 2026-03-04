Fuertes lluvias se registran en zona insular y Caribe de Honduras

Tegucigalpa – En Islas de la Bahía desde tempranas horas no ha parado de llover este miércoles por lo que el llamado es a la precaución, las lluvias también se esperan para la zona atlántica del país.

Según el experto en clima, César Quintanilla, los vientos del este transporta humedad desde el Caribe, elevando la probabilidad de lluvias.

En ese sentido, se esperan lluvias en Colón, Sonaguera, Olanchito, Sabá, Bonito Oriental, Tocoa y Puerto Lempira, con hasta 95 % de precipitación.

Se esperan olas de dos metros en el litoral Caribe y 1.6 metros en el Golfo de Fonseca.

Las temperaturas oscilan entre 29 y 38 °C, mientras el índice UV varía de 6 a 13, completando el panorama climático del día.

Las autoridades de la Comisión Permanente Contingencias (Copeco), hacen un llamado a la población principalmente en la zona insular donde la lluvia se registra desde tempranas horas. IR