Fuertes lluvias provocan múltiples emergencias y evacuaciones en La Ceiba, Atlántida

Tegucigalpa- Las intensas lluvias que azotan el litoral atlántico han provocado múltiples emergencias en el departamento de Atlántida, dejando decenas de personas evacuadas, inundaciones en varios sectores y el cierre temporal de carreteras debido al desbordamiento de ríos y al alto oleaje en las costas.

El río Leán, en el municipio de Arizona, se desbordó durante la madrugada, obligando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a ordenar el cierre de la carretera CA-13, que conecta Tela con La Ceiba.

Las autoridades informaron que el Cuerpo de Bomberos ha realizado inspecciones constantes en ríos, quebradas y playas, donde se reporta un aumento significativo en los caudales como consecuencia de un frente frío y una vaguada que afectan la región norte y el Caribe hondureño.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) trasladó a las primeras familias damnificadas hacia centros de albergue habilitados en La Ceiba, donde se brinda atención médica, alimentación y abrigo. Según reportes preliminares, al menos 60 personas, entre adultos y niños, fueron albergadas solo de la colonia Miramar, una de las más afectadas por la alta marea y las inundaciones.

“Gracias a Dios salimos a tiempo, porque en mi casa el agua ya estaba entrando. Lamentablemente perdimos varias cosas”, relató una de las afectadas.

Por su parte, la Municipalidad de La Ceiba, en conjunto con COPECO, ha reforzado la respuesta de emergencia y la atención humanitaria a las familias perjudicadas. Las autoridades piden a la población mantenerse alerta, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y seguir las recomendaciones oficiales, de evacuación ya que las lluvias continuarán en las próximas horas.LB