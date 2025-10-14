Fuertes lluvias provocan inundaciones y derrumbes en Tegucigalpa: familias evacuadas y viviendas dañadas

Tegucigalpa – Las fuertes lluvias registradas la noche del lunes provocaron múltiples emergencias en diferentes sectores de la capital, dejando viviendas inundadas, derrumbes y familias atrapadas por la crecida de quebradas y ríos, informó el Cuerpo de Bomberos de Tegucigalpa.

De acuerdo con el capitán Sergio Madrid, se reportaron inundaciones en los barrios Abajo, La Concordia y la colonia Betania, donde el río Choluteca comenzó a desbordarse, afectando directamente a las viviendas ubicadas en la orilla. “Nos hemos desplazado a varios puntos de la ciudad, principalmente en La Concordia y Betania, donde hay familias atrapadas por la corriente”, detalló el oficial.

El primer reporte se registró a las 10:08 de la noche en la colonia Dulce Nombre de Jesús, donde tres viviendas resultaron inundadas por una fuerte corriente de agua que atravesó las calles. Las unidades de emergencia realizaron la desviación del caudal para evitar mayores daños.

Minutos después, a las 10:20 p.m., se informó de un derrumbe en el bloque Z de la colonia Las Colinas, donde una pared colapsó debido a la saturación del suelo. En el mismo sector, el personal confirmó que el caudal de la quebrada aumentó significativamente, ocasionando daños en el muro perimetral de una vivienda.

Otro incidente grave se produjo en la colonia Primero de Diciembre, donde se reportó una inundación con posible presencia de personas atrapadas. Los bomberos evacuaron a los afectados y rescataron a una persona que se encontraba en peligro, quien fue resguardada por vecinos del área.

A las 11:34 de la noche, se registró una evacuación masiva en la colonia Betania, donde siete viviendas fueron desalojadas ante el riesgo por la crecida del río. Según el informe, unas 40 personas fueron puestas a salvo.

Asimismo, a las 11:38 p.m., las unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un derrumbe sobre el bulevar Fuerzas Armadas, donde una persona resultó lesionada producto del colapso de tierra y escombros.

El teniente Carlos Bonilla pidió a la población extremar las precauciones ante las continuas lluvias que mantienen el riesgo alto de desbordamientos y deslizamientos en varias zonas vulnerables de Tegucigalpa.

Al tiempo que remarcó que el Cuerpo de Bomberos mantiene activo su personal de emergencia y recomienda a los ciudadanos evitar circular o permanecer cerca de ríos, quebradas y laderas mientras persista el mal tiempo.LB