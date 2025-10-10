Fuertes lluvias provocan derrumbes, anegaciones y colapso vehicular en la capital

Tegucigalpa- Las intensas lluvias que cayeron durante las últimas horas sobre la capital hondureña dejaron una serie de incidentes que complican la movilidad y ponen en alerta a las autoridades de respuesta inmediata.

En el sector que conduce de la avenida Cabañas hacia la 21 de Febrero y el bulevar de las Fuerzas Armadas, se reporta un derrumbe que mantiene cerrados ambos carriles, debido a la gran cantidad de lodo, piedras y escombros que bloquean la vía.

Las personas que transitan desde la avenida Cabañas, así como quienes intentan circular hacia colonias como Mayangle, Quesada, Los Laureles y San Francisco, enfrentan serias dificultades para movilizarse. La situación ha generado un caos vehicular que se prolongó desde la noche del jueves y continúa este viernes por la mañana.

La Dirección de Viabilidad y Transporte (DNVT), junto a cuadrillas municipales, trabaja en la remoción de escombros y la atención de múltiples contingencias provocadas por la saturación de los suelos. Según reportes preliminares, más de 50 incidencias fueron atendidas durante la tarde y noche del jueves, incluyendo la caída de árboles, limpieza y desobstrucción de tragantes, inspecciones y liberaciones de caminos anegados.

Entre los sectores más afectados se encuentran: Colonia Rubén Darío, colonia Alameda, Lomas del Guijarro, Barrio El Bosque, Redondel de los Artesanos, Calle La Salud, frente al Mega Larach, Hoyo de Merriam, Bulevar Suyapa.

Las autoridades piden a la población precaución al conducir, evitar zonas de alto riesgo y mantenerse informada sobre los reportes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), que advierte sobre la continuidad de lluvias débiles a moderadas durante las próximas horas debido a la presencia de una vaguada y la saturación del suelo en el Distrito Central.LB