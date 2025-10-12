Fuertes lluvias dejan nuevamente calles anegadas y afectaciones en la capital

Tegucigalpa – La fuerte lluvia registrada la tarde noche de este sábado dejó como resultado calles anegadas y fuertes congestionamientos en varios puntos de la ciudad capital.

–Copeco elevo a alerta roja el departamento de Francisco Morazán.

Las lluvias y chubascos moderados y fuertes con actividad eléctrica en el Distrito Central provocaron que varios tragantes se obstaculizaran e incluso en el anillo periférico hubo accidentes viales.

En la colonia El Prado, a la altura del hospital Mario Mendoza, la calle se inundó y la parte baja de los puentes a desnivel en esa zona presentaron fuerte acumulación de agua.

Asimismo, el bulevar Kuwait y Fuerzas Armadas presentaban saturación de agua.

Las autoridades policiales cerraron el retorno del bulevar FFAA hacia la colonia 21 de febrero por derrumbes que se registran en la zona.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copero), pronostica más lluvias para este domingo en casi todo el país debido al desplazamiento de una vaguada. IR