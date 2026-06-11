Fuertes lluvias dejan inhabilitados importantes tramos carreteros en Ocotepeque

Tegucigalpa – Las persistentes lluvias que afectan al departamento de Ocotepeque continúan generando problemas en la infraestructura vial, provocando la inhabilitación de varios tramos carreteros considerados fundamentales para la actividad agrícola de la región.

Las precipitaciones registradas en los últimos días han ocasionado daños en diferentes puntos de la red vial, dificultando el tránsito de vehículos y limitando el traslado de productos agrícolas hacia los principales mercados del país.

En ese sentido, los productores expresaron preocupación por las posibles pérdidas económicas derivadas de las dificultades para movilizar sus cosechas.

Entre las zonas afectadas se encuentran carreteras utilizadas diariamente por agricultores, comerciantes y transportistas, quienes han visto interrumpidas sus actividades debido al deterioro de las vías y a las condiciones de riesgo provocadas por las lluvias en esa zona occidental del país.

Los habitantes de las comunidades afectadas señalaron que la situación también complica el acceso a servicios básicos, centros de salud y establecimientos educativos, especialmente en sectores rurales donde las alternativas de movilización son limitadas.

Se recomienda a la población y a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas en el occidente del país. IR