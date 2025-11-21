Fuertes incrementos a precios de los combustibles en la semana de elecciones generales

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este viernes que en la semana que se celebran las elecciones generales en Honduras, se registrarán fuertes incrementos en la estructura del precio de las gasolinas.

– La nueva estructura de carburantes entra en vigencia el lunes 24 de noviembre.

Para el caso, la gasolina súper aumenta 1.11 lempiras, su precio en bomba será de 103.21 lempiras por galón, mientras la gasolina regular se mueve hacia el alza 87 centavos, es decir que su valor será de 95.68 lempiras por galón.

El queroseno se incrementa en 1.38 lempiras, ahora su costo será de 80.58 lempiras por galón.

De su lado, el derivado del petróleo más usado en Honduras –El diésel– sube 1.44 lempiras, su nuevo precio será de 90.38 lempiras por galón.

El GLP vehicular aumenta 17 centavos y ahora se cotizará a 44.79 lempiras por galón.

Finalmente, el cilindro de gas LPG que usan las amas de casa conserva su valor a 238.13 lempiras en la zona central y 216.99 lempiras en el norte del país. JS