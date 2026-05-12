Fuertes golpes a los bienes de las estructuras criminales, anuncia Seguridad en próximos días

Tegucigalpa – “En los días venideros van a poder observar operaciones que le van a apuntar al desapoderamiento de bienes de las estructuras criminales”, anunció este martes el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez.

Relató que la Policía Nacional lleva a cabo estrategias de focalización de las acciones de seguridad en territorios específicos con el afán de “extraer de ahí a individuos o grupos delictivos que por muchos años han estado atemorizando a la población”.

Martínez señaló que, al igual que El Cartel del Diablo, hay muchas estructuras criminales a las que les dan seguimiento ante la estela de hechos delictivos que cometen y mantienen de rodillas a pobladores de zonas rurales y urbanas.

Detalló que se trata de “modelos quirúrgicos de intervención” porque se han edificado en áreas rurales grupos que mantienen su presencia mediante esquemas de intimidación. “Le apostamos a mejorar los resultados, pero básicamente a romper esa sensación de inseguridad y temor”, indicó.

El alto funcionario de Seguridad explicó que las intervenciones focalizadas tendrán diferentes formatos, que van desde allanamientos, ejecución de órdenes de captura e incautación de bienes porque el patrimonio de los criminales es importante desagregarlo para golpear estas estructuras. JS