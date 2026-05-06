Fuerte sismo de hasta 5.1 sacude la madrugada en el norte de Honduras

Tegucigalpa- Un fuerte temblor se registró la madrugada de este miércoles en distintas regiones de Honduras, generando alarma entre la población, especialmente en la zona norte y centro del país.

-Copeco informá se registró un sismo de magnitud 4.4, con profundidad de 10 km, localizado a 39 km al noroeste de Tegucigalpa y a 6 km al sur del municipio de San José del Potrero, Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, INETER de Nicaragua y entidades científicas independientes, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:42 de la mañana, con un epicentro ubicado aproximadamente a 24 kilómetros al sureste de Yoro.

Las magnitudes reportadas varían entre 4.5, 4.8 y hasta 5.1 en distintas mediciones, mientras que la profundidad se estimó en unos 5 kilómetros, lo que explica la percepción del sismo en amplias zonas del territorio nacional.

El evento también fue sentido en ciudades cercanas como Tegucigalpa, ubicada a unos 85 kilómetros del epicentro, así como en regiones de El Salvador, incluyendo San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Asimismo, se reportó percepción en Managua y áreas de Guatemala.

Según los primeros análisis, el sismo habría sido provocado por la activación de fallas geológicas en la zona. Las autoridades han indicado que, debido a sus características y localización dentro del territorio continental, no existe alerta de tsunami.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas, aunque equipos de monitoreo continúan evaluando posibles afectaciones. Las autoridades llaman a la población a mantener la calma y seguir únicamente información oficial.LB