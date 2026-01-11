Fuerte resguardo militar en el Centro de Logística Electoral

Tegucigalpa – Bajo un amplio despliegue de seguridad militar, las instalaciones del Centro de Logística Electoral (CLE) permanecen custodiadas este sábado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la capital.

La medida, implementada en medio de un ambiente de alta vigilancia, responde a la importancia estratégica del sitio durante procesos electorales clave, cuando existe la amenaza de que se ordene su vulneración tras la publicación de un decreto que ordena desconocer a la declaratoria electoral emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y recontar los votos.

Autoridades de las Fuerzas Armadas no han detallado su intensificado resguardo, pero el Mismo puede apreciarse.

Los militares mantienen el acceso restringido para garantizar la integridad de los materiales y operaciones logísticas.

Hasta el momento, no se reportan incidentes en la zona, aunque el despliegue militar subraya la tensión en torno a las actividades electorales en el país. AG