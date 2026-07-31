Fuerte incendio forestal afecta el sector Merendón, en Choloma, Cortés

San Pedro Sula – Un fuerte incendio forestal se registra en el sector de Merendón, específicamente en la zona de Bellos Horizontes, municipio de Choloma, departamento de Cortés, generando preocupación entre los habitantes debido a la magnitud del siniestro.

Las llamas consumen una importante extensión de vegetación en la montaña, mientras columnas de humo son visibles desde distintos puntos de la zona, lo que ha provocado alarma entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incendio ni han confirmado si existen viviendas o comunidades en riesgo por el avance del fuego.

Equipos de respuesta y cuerpos de socorro se mantienen en alerta para evaluar la situación y coordinar las acciones necesarias para controlar las llamas y evitar que el incendio continúe propagándose.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar realizar quemas agrícolas o cualquier actividad que pueda favorecer la propagación del fuego, especialmente ante las condiciones climáticas que incrementan el riesgo de incendios forestales.

Se espera que en las próximas horas las instituciones competentes brinden un informe oficial sobre la extensión de los daños, las labores de combate al incendio y las posibles afectaciones ambientales ocasionadas por el siniestro. IR