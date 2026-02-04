Fuerte golpe a estructura criminal con decomiso de armas y municiones en Siguatepeque

Siguatepeque – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), ejecutaron dos allanamientos de morada con orden judicial y convalidación fiscal en el barrio Buenos Aires y en la residencial Hacienda Real, en el municipio de Siguatepeque, como parte de las acciones estratégicas orientadas al combate del tráfico de armas y drogas.

Las intervenciones, dirigidas contra una estructura criminal que opera en la zona, han dejado como resultado preliminar el decomiso de más de cinco armas de fuego, entre ellas pistolas y fusiles, así como munición de diferentes calibres, tanto de uso comercial como para armamento de guerra y cargadores para distintas armas de fuego.

Durante los allanamientos también se detuvo a una mujer originaria del departamento de Colón, quien fue remitida a las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo y legal correspondiente. JS