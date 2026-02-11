Fuerte despliegue policial refuerza seguridad en el transporte público

Tegucigalpa- Un fuerte dispositivo de seguridad mantiene la Fuerza de Seguridad al Transporte Público (FSTP), en coordinación con la Policía Nacional, en el bulevar Suyapa, como parte de una estrategia para reducir los delitos de extorsión y asaltos contra usuarios del transporte público.

Según informaron las autoridades, desde la semana pasada se ejecutan operativos de inspección permanentes en importantes vías capitalinas, donde en cada operativo participan alrededor de 80 agentes policiales.

Los uniformados suben a las unidades de transporte y realizan el recorrido junto a los pasajeros, con el objetivo de verificar que no viajen personas con órdenes de captura o antecedentes vinculados a delitos, especialmente extorsión.

Durante los operativos, los agentes revisan en tiempo real los números de identidad de los pasajeros mediante sistemas de verificación, lo que permite confirmar si alguna persona cuenta con una orden de captura vigente. En caso de detectarse, la detención se ejecuta de forma inmediata.

El subcomisionado Maldonado, quien coordina el despliegue, detalló que las acciones se desarrollan de manera continua durante todo el día, iniciando desde las 5:00 de la mañana, con presencia policial en paradas estratégicas y dentro de las unidades de transporte.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos buscan brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los conductores, además de fortalecer la confianza de la población en el uso del transporte público, uno de los sectores más afectados históricamente por la criminalidad.LB