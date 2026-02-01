Fuerte corriente del río Aguán arrastra vivienda en Santa Rosa de Aguán

Tegucigalpa – Una fuerte corriente del río Aguán arrastra una vivienda en Santa Rosa de Aguán en el departamento de Colón.

Según se informó la crecida del río logró arrastrar la vivienda que hace unos días fue deshabitada por sus dueños ante la llegada de los frentes fríos.

Vecinos del lugar indicaron que de repente la fuerte corriente se llevó la vivienda de concreto.

Los dueños de la vivienda indicaron que ante la crecida del río ellos habían deshabitado y sacado los enseres, pero nunca imaginaron que la corriente se la iba a llevar.

Las autoridades piden precaución a las familias que viven en zonas vulnerables para que puedan salvaguardar sus vidas.

Colón, Atlántida e Islas de la Bahía se encuentran en alerta amarilla ante el ingreso de un frente frío que dejará lluvias y bajas temperaturas. IR