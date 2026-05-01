Fuerte balacera en la colonia Perfecto Vásquez de SPS deja tres muertos y un herido

Tegucigalpa- Una violenta balacera registrada en horas de la madrugada en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula, dejó como saldo tres personas muertas y una herida, según informes preliminares de las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, varios individuos que se transportaban en una camioneta y un vehículo tipo pick-up llegaron hasta un pasaje de la referida colonia, donde, sin mediar palabra, abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el patio de una vivienda.

En el lugar del ataque falleció Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo quedó tendido en la escena. Mientras tanto, otras dos víctimas fueron trasladadas aún con vida hacia centros asistenciales; sin embargo, murieron posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Estos fueron identificados uno solo como Santos, de 23 años, quien fue llevado a una clínica privada, y Rodolfo Alexander López, también de 23 años, trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas.

Una cuarta persona que se encontraba en el grupo logró sobrevivir al ataque al hacerse pasar por muerto, según relatos.

Las fuerzas de seguridad han iniciado operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables para esclarecer el móvil del crimen.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en la capital industrial del país.LB

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–