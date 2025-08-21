Fuerte aguacero provocó inundaciones en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa- Las intensas lluvias que cayeron la noche del miércoles sobre la capital hondureña provocaron inundaciones en varias calles, bulevares y colonias, generando complicaciones en la circulación vehicular y riesgo de desbordamientos.

Equipos de atención de emergencias de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se desplegaron en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela para responder a los reportes de inundaciones que ingresaron a través de la Línea 100.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las colonias Kennedy, La Cañada y La Alameda, donde se reportó acumulación de agua en calles y viviendas. Uno de los puntos críticos se registró en la rotonda entre el bulevar Comunidad Económica Europea y la Calle de Los Alcaldes, cerca del aeropuerto Toncontín, en el sur de la ciudad, donde el nivel del agua dificultó la circulación.

Asimismo, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, varias calles quedaron anegadas debido a la fuerza del aguacero.

Las autoridades municipales instaron a la población a mantenerse alerta, ya que los pronósticos climáticos señalan que las lluvias continuarán durante este jueves en gran parte del territorio nacional.

Recomendación: tome sus precauciones al transitar por calles y bulevares, evite cruzar zonas inundadas y atienda las instrucciones de los cuerpos de emergencia.LB