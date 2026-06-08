Fuerte aguacero inunda calles y viviendas en Choluteca; familias reportan pérdidas y daños materiales

Tegucigalpa/Choluteca- Un intenso aguacero registrado en las últimas horas provocó inundaciones en varias de las principales calles de la ciudad de Choluteca, dejando afectaciones en viviendas, daños materiales y dificultades en la circulación vehicular.

La fuerte lluvia sorprendió a conductores y peatones, generando escenas que evidenciaron la magnitud del temporal. Entre los sectores más afectados se encuentra el barrio Nueva Esperanza, donde varias viviendas resultaron inundadas y numerosas familias reportaron la pérdida de pertenencias.

«Lamentablemente, todito se nos perdió», expresó con pesar uno de los afectados, mientras observaba los daños ocasionados por el ingreso del agua a su vivienda.

Vecinos relataron que el nivel del agua alcanzó hasta las rodillas, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares de manera preventiva por temor a que la situación empeorara. Además de las inundaciones, se reportó la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad como consecuencia de las fuertes precipitaciones.

Barrios y colonias ubicados en el centro de Choluteca también registraron acumulación de agua en calles y avenidas, situación que impidió el tránsito de vehículos pequeños y provocó congestionamientos en varias zonas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los sectores vulnerables, mientras equipos de emergencia evalúan los daños ocasionados por las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones continuarán afectando varias regiones del país. Los mayores acumulados de lluvia e intensidad se esperan en las zonas del suroccidente, sur, oriente, así como en áreas del centro y norte de Honduras.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, evitar cruzar calles inundadas, quebradas o ríos crecidos, y tomar medidas preventivas para proteger a sus familias y pertenencias. Asimismo, se insta a quienes habitan en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones a reportar cualquier emergencia.LB