Fuerte accidente de autobús deja varios heridos en el Bulevar del Sur de San Pedro Sula

Tegucigalpa- Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el Bulevar del Sur de la ciudad de San Pedro Sula, dejando como saldo preliminar a al menos seis personas con heridas de consideración y un enorme caos vehicular en la zona.

-La unidad de transporte que procedía del occidente del país, perdió el control e impactó violentamente contra los muros del paso a desnivel.

El percance ocurrió específicamente en el puente a desnivel que conecta la salida hacia el occidente del país. Según los informes preliminares, el autobús se conducía con dirección al centro de San Pedro Sula perdió repentinamente el control, colisionando primero contra un rótulo de señalización vial y estrellándose posteriormente contra los muros de contención del puente.

Testigos en el lugar describieron el impacto como «brutal», lo que provocó escenas de pánico entre los pasajeros de la unidad.

Paramédicos y miembros de diferentes unidades de rescate y emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas. Debido a la gravedad de las lesiones, al menos seis de los afectados fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la capital industrial.

Autoridades de Tránsito, solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, ya que el tráfico en todo el Bulevar del Sur y zonas aledañas se mantiene completamente congestionado debido a las labores de auxilio y el retiro de la unidad afectada.LB