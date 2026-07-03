Fuera de servicio resonancia magnética y tomógrafo opera con limitaciones en IHSS

Tegucigalpa – La jefa del Departamento de Radiología del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), doctora Mercy Díaz Mass, confirmó que el equipo de resonancia magnética permanece fuera de servicio desde hace tres días debido al desgaste por su antigüedad, ya que las máquinas tienen más de 14 años de funcionamiento y han alcanzado el final de su vida útil, pese al mantenimiento preventivo que se les ha brindado.

– Los pacientes serán atendidos en la UNAH, a través de convenio con IHSS

La especialista explicó que el IHSS aún espera el diagnóstico de los ingenieros biomédicos para determinar si el equipo puede ser reparado y cuánto tiempo tomará restablecer el servicio.

Mientras tanto, el IHSS puso en marcha un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), valorado en 30 millones de lempiras, para garantizar la realización de tomografías y resonancias magnéticas a los derechohabientes afectados por las fallas del equipo hospitalario.

Díaz Mass informó que los pacientes con estudios pendientes deben presentarse en la recepción número dos del Departamento de Radiología para programar sus citas en la UNAH, donde se les practicarán los exámenes y posteriormente recibirán sus resultados.

Asimismo, indicó que uno de los tomógrafos del IHSS tampoco está funcionando al 100 %, por lo que algunos estudios especializados, como los de hígado y cerebro, no pueden realizarse actualmente en el hospital. No obstante, precisó que estos pacientes también serán atendidos bajo el convenio suscrito con la universidad.

Las fallas en los equipos diagnósticos se suman a las dificultades que enfrenta el IHSS, pese a la vigencia del decreto de emergencia. Los derechohabientes continúan manifestando su inconformidad al asegurar que no perciben mejoras en la atención médica, la realización de exámenes especializados ni en la entrega de medicamentos, entre otras quejas. LB