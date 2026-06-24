Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios “Fue una semana difícil y oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en nada. Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”.23 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Cristiano Ronaldo • Jugador con goles en seis mundiales + noticiasPortada Mundial 26.06.2026. 25 de junio de 2026 0-0. Paraguay, tercera y a la espera de resultados tras amargo empate con Australia 25 de junio de 2026 1-3. Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos 25 de junio de 2026 Noboa declara feriado este viernes en Ecuador tras el triunfo 2-1 de la selección 25 de junio de 2026 Del «¡Sí se puede!» al milagro: así vivió Ecuador la apoteósica remontada de la selección 25 de junio de 2026