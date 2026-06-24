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“Fue una semana difícil y oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en nada. Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”.

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Cristiano Ronaldo • Jugador con goles en seis mundiales

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