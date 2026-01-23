Fue una decisión espontánea y en defensa de la democracia de Honduras: Embajador de Francia

Tegucigalpa – El embajador de Francia en Honduras Cédric Prieto afirmó este jueves que la decisión de brindar apoyo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, fue espontánea y en defensa de la democracia de Honduras.

Relató que la consejera presidenta buscaba un lugar seguro, «llame al guardia para que le abriera las puertas de la casa y le brindará refugio» ya que él se encontraba en San Pedro Sula.

“En ese momento pensé como representante de un país, en los derechos humanos, la democracia y la separación de los poderes”, indicó.

Afirmó que había que pasar de las palabras a las actuaciones, “no pensé en ese momento si iban haber consecuencias, fue todo espontáneo, no medí las consecuencias posibles”.

Ana Paola Hall estuvo un mes y tres días durante todo ese tiempo ella estuvo refugiada en la residencia de Francia.

Aseguró que la consejera Cossette López llegaba a reunirse y a visitar a Hall, pero nunca se quedaba en la residencia.

“Fue una decisión que llevaba riesgos para esta embajada que siempre ha tenido principios de respeto, y de buenas relaciones con el gobierno de Honduras, en este caso no hubo injerencia, sino un apoyo a los derechos humanos”, detalló en declaraciones al noticiero TN5.

Aseguró que tuvo el apoyo de su gobierno.

Sostuvo que lo importante era hacer un gesto de apoyo a la democracia de Honduras.

“Me siento feliz por haber aportado un granito de arena en defensa de la democracia, en el proceso electoral y los derechos humanos de Honduras”, apuntó. IR