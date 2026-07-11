Fue un error de Libre dejar ir a Salvador Nasralla, reconoce Fausto Cálix

Tegucigalpa – El exdirector de Aduanas y dirigente del Partido Liberad y Refundación (Libre), Fausto Cálix, reconoció como “un gran error” haber dejado ir a Salvador Nasralla, lo que contribuyó a la aplastante derrota electoral de noviembre pasado.

De forma reflexiva, Cálix expresó que “otro de los errores nuestros y así lo considera este servidor es haber dejado que Salvador Nasralla se fuera de la alianza. Es otro de los errores nuestros”.

Adicionó que si los seres humanos no aprenden de sus errores y no rectifica “nunca va a avanzar en la vida”.

En una entrevista con el podcast “Punto Joven”, el exfuncionario propuso a sus correligionarios entenderse y buscar dialogar con Salvador Nasralla de cara a los próximos comicios.

Cálix apuntó que quedó demostrado que Nasralla tiene una gran cantidad de votantes que le siguen aún sin tener partido político.

Pidió acercarlo a una eventual alianza con Libre y llevarlo al proceso electoral de 2029.

“Los números no mienten. Quién hizo crecer al Partido Liberal, fue Salvador Nasralla, pero hoy lastimosamente el Partido Liberal comete un error enorme al desecharlo, el mismo error que nosotros cometimos”, puntualizó.

Libre obtuvo el 19 % de los votos (más de 700 mil) de la contienda electoral general de noviembre de 2025, que lo posesionó en la tercera fuerza política muy distante del Partido Nacional y el Partido Liberal, pese a tener toda la logística y recursos del oficialismo que representaba el gobierno de Xiomara Castro. JS