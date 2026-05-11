Frijoles y maíz desperdiciados mientras el hambre crece: UFERCO investiga millonaria pérdida en el IHMA

Tegucigalpa- La pérdida de 44,500 quintales de frijol y más de 70 mil quintales de maíz almacenados en bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), ya desató una tormenta política, judicial y social en medio de la crisis alimentaria que golpea a Honduras, donde más de un millón de personas enfrentan inseguridad alimentaria.

-Según algunas estimaciones el perjuicio económico preliminar pasa los 100 millones de lempiras.

-Más de un millón de hondureños enfrentan actualmente inseguridad alimentaria, una situación que podría empeorar de forma significativa en 2026 : OBSAN, UNAH

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que el fiscal general asignó a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la investigación del caso, considerado uno de los mayores escándalos recientes relacionados con la seguridad alimentaria del país.

Las diligencias iniciaron este lunes con inspecciones en las instalaciones del IHMA, toma de muestras del grano almacenado y declaraciones de autoridades actuales, exfuncionarios y personal técnico. El perjuicio económico pasaría los 110 millones de lempiras.

Según las investigaciones iniciales, el cargamento estratégico habría sido adquirido desde 2023, pero no fue distribuido ni rotado adecuadamente, provocando su deterioro en bodegas estatales mientras miles de familias hondureñas enfrentan dificultades para acceder a los alimentos básicos.

“El grano ya no es apto para consumo humano”

El actual gerente del IHMA, Allan Castillo, compareció ante la UFERCO y aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones.

“Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema irregular o de posible corrupción”, afirmó.

Castillo confirmó que la administración encontró documentación de la gerencia anterior que ahora sirve de base para auditorías internas y procesos investigativos.

Uno de los puntos más delicados del caso es que las pruebas preliminares indican que parte importante del grano ya no puede destinarse al consumo humano. La Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano realiza actualmente estudios científicos para determinar el estado real del producto.

El funcionario adelantó que el frijol únicamente podría ser utilizado para procesos industriales, como frijol molido.

Exgerente rechaza acusaciones

El exgerente del IHMA, Omar González, rechazó los señalamientos y calificó de “incoherente” la versión de que los granos se arruinaron.

Según González, las bodegas contaban con sistemas térmicos y controles fitosanitarios que impedían el deterioro total del producto.

“Es técnicamente imposible que el frijol se haya perdido completamente”, sostuvo, argumentando que el grano seguía siendo apto para consumo, aunque con mayores tiempos de cocción.

El exfuncionario también negó irregularidades en las reservas de maíz y aseguró que todos los movimientos estaban respaldados por inventarios y actas notariales.

“No se puede jugar con el hambre del pueblo”

La indignación política no tardó en llegar. La diputada Máxima Alejandra Burgos calificó el caso como una muestra de “irresponsabilidad” y exigió castigos ejemplares.

“Las cifras por las pérdidas son millonarias, pero mayor es la frustración de saber cuántas familias se pudieron beneficiar y que por negligencia y apatía hoy todo ese producto sea no apto para el consumo humano”, manifestó, la congresista.

La parlamentaria demandó al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público una investigación inmediata y profunda. “No se puede jugar con el hambre del pueblo. Eso no se vale”, sentenció.

El escándalo estalla en un momento crítico para Honduras ya hay cifras graves sobre la inseguridad alimentaria, tal como lo ha expuesto el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la UNAH que advirtió recientemente que la crisis alimentaria podría agravarse en 2026 si no se implementan políticas públicas efectivas para garantizar abastecimiento y reservas estratégicas.

A las advertencias del OBSAN, se suma la advertencia de una inminente sequía, que se estaría enfrentando en el territorio nacional, como consecuencia del fenómeno de El Niño, que también vendría a ser una amenaza directa para la producción nacional, por lo que la reserva estratégica de granos y la adecuada distribución es clave para que no se de una hambruna en el país particularmente en el denominado corredor seco.

Mientras miles de hondureños enfrentan dificultades para poner comida en la mesa, la destrucción de toneladas de granos básicos almacenados por el Estado abre una nueva herida sobre el manejo de los recursos públicos y la capacidad institucional para responder a una emergencia alimentaria nacional.LB