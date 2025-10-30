Fresh Bodden: Primer artista latino de esta nueva generación que une su voz a las leyendas jamaicanas, Capleton y Buju Banton  

Tegucigalpa- Lo que comenzó como un sueño musical heredado por su padre, hoy se convierte en realidad para Fresh Bodden. El talentoso artista hondureño se encuentra en Jamaica, trabajando en su nueva producción musical y grabando el tema “From the Ghetto” junto a dos de las más grandes leyendas del reggae y dancehall: Capleton y Buju Banton.

Esta colaboración marca un hito en la carrera de Fresh, consolidándolo como el primer artista de esta nueva generación latinoamericana en unir su voz a estos icónicos referentes del género.

Hace más de una década que Buju Banton no colaboraba con un artista latino —su última colaboración fue con Tego Calderón en Bad Man— y si bien Capleton ha trabajado con grandes figuras internacionales como DJ Khaled, la participación de Fresh Bodden representa un paso histórico para la música latina, y especialmente para Honduras, llevando la voz de su país a escenarios de talla mundial.

El tema “From the Ghetto” cuenta con la producción de Gangsta, productor, compositor y director musical colombiano reconocido por su trabajo junto a artistas como Kapo, Maluma, Ryan Castro, Arcángel, Wisin y Nicky Jam entre otros. Inspirado por la cultura jamaicana y africana, Gangsta ha destacado por fusionar el afrobeat con sonidos urbanos y caribeños, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales, y de BL Tha Hook Slaya, productor y artista estadounidense con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos de reggae, hip hop y dancehall, así como su impacto en la escena musical de Jamaica, y con esta dupla se fortalece la calidad internacional de esta colaboración histórica.

A la par, Fresh continúa consolidando su carrera internacional con el próximo lanzamiento de su sencillo “Las XII”, que estará disponible el 7 de noviembre, y fue grabado junto a Kybba, productor y compositor italiano radicado en Ámsterdam, y Lion Fyah, intérprete colombiano de dancehall con más de 15 años de trayectoria. Este tema, grabado entre Medellín y Bogotá, representa una fusión fresca y potente del sonido urbano latino con el dancehall, demostrando la versatilidad y proyección internacional de Fresh.

De la mano de Life Music Company, Fresh Bodden continúa llevando su música a lugares nunca antes explorados, demostrando una clara evolución artística. Gracias a esta alianza estratégica, el artista hondureño ha logrado consolidar un siguiente nivel en su carrera, proyectando un presente y un futuro prometedor para su música y su legado en la escena internacional.

Fresh Bodden: (Kelsey Junior Bodden Zaldívar), originario de La Ceiba, Honduras, es un cantante y compositor destacado en la música urbana latinoamericana, representando géneros como Raspe, reggaetón, dancehall, reggae y afrobeat. Ha trabajado con artistas y productores de talla internacional como Farruko, Ñengo Flow, Jowell y Randy, Mr. Vegas, Nesty y Joe Gansta. En 2025 lanzó su EP “Raspe 4 Ever” y actualmente trabaja en nueva música bajo el sello Life Music Company, incluyendo colaboraciones con leyendas jamaicanas y próximos lanzamientos como “Las XII” junto a Kybba y Lion Fyah. Su música acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y más de un billón de vistas en TikTok, consolidándolo como uno de los artistas hondureños con mayor proyección internacional.

Capleton: Clifton George Bailey III, conocido como Capleton, nació en Jamaica el 13 de abril de 1967. Es uno de los artistas más influyentes del reggae y el dancehall, con una carrera que comenzó a finales de los años 80 y se consolidó durante los años 90 con éxitos que lo posicionaron como “The Prophet” del género. (Participa como artista legendario en la colaboración con Fresh Bodden.)

Buju Banton: Mark Anthony Myrie, conocido artísticamente como Buju Banton, nació en Kingston, Jamaica, el 15 de julio de 1973. Es reconocido como una leyenda del dancehall y del reggae, con una carrera que abarca más de tres décadas y que incluye álbumes clásicos, colaboraciones internacionales y un enfoque lírico que abarca tanto el sonido de fiesta como la conciencia social. (Participa como artista legendario en la colaboración con Fresh Bodden.)

Gangsta: Pedro Juan de la Ossa Medrano, conocido profesionalmente como *Gangsta*, es un productor, compositor y director musical colombiano que ha dejado su huella en la industria latinoamericana. Ha trabajado con artistas como Maluma (álbum *11:11*), Capo, Ryan Castro y muchos otros. Su estilo fusiona afrobeat, caribeños urbanos y sonidos contemporáneos, reflejando una visión global y multicultural. (Producción para la canción “From the Ghetto” junto a Fresh Bodden.)