Frente frío provocará lluvias, descenso de temperaturas y nubosidad en gran parte de Honduras

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias informó sobre el ingreso de un frente frío al territorio nacional, el cual generará abundante nubosidad, descenso en las temperaturas y lluvias de diversa intensidad en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones y chubascos débiles a moderados, con episodios ocasionalmente fuertes, principalmente en las zonas del occidente, norte y áreas del centro. En el resto del país, las lluvias serán débiles y de carácter aislado.

Asimismo, se reporta que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre los 2 y 4 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

La fase lunar actual corresponde a luna nueva.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la salida del sol está prevista a las 5:54 de la mañana, mientras que la puesta será a las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 26°C, mínima 16°C

Ocotepeque: máxima 26°C, mínima 16°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 20°C

Santa Bárbara: máxima 28°C, mínima 20°C

Valle: máxima 36°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 28°C, mínima 18°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 16°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 16°C

Gracias a Dios: máxima 28°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 28°C, mínima 12°C

Islas de la Bahía: máxima 26°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 28°C, mínima 18°C

Atlántida: máxima 26°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 36°C, mínima 24°C

Colón: máxima 28°C, mínima 24°C

Comayagua: máxima 28°C, mínima 18°C

Copán: máxima 26°C, mínima 16°C

Cortés: máxima 28°C, mínima 20°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.LB