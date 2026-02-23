Frente frío provocará descenso de temperaturas y lluvias en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), informó sobre el ingreso de un frente frío que estará generando un descenso en las temperaturas, abundante nubosidad y precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

El pronosticador de turno de Copeco, Jefrey Flores, detalló que las lluvias y chubascos de moderados a fuertes se presentarán principalmente en las regiones del norte y noroccidente del país. Mientras tanto, en el centro y oriente se esperan precipitaciones débiles dispersas y chubascos aislados.

Asimismo, se prevén vientos racheados en los valles del interior y en las planicies del sur, lo que podría generar variaciones en la sensación térmica.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies.

Copeco informó además que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol será a las 6:10 de la mañana y la puesta a las 5:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Atlántida: máxima 26°C, mínima 19°C

Choluteca: máxima 36°C, mínima 24°C

Colón: máxima 24°C, mínima 22°C

Comayagua: máxima 26°C, mínima 16°C

Copán: máxima 22°C, mínima 16°C

Cortés: máxima 26°C, mínima 20°C

El Paraíso: máxima 28°C, mínima 16°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 14°C

Gracias a Dios: máxima 28°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 18°C, mínima 8°C

Islas de la Bahía: máxima 26°C, mínima 23°C

La Paz: máxima 28°C, mínima 16°C

Lempira: máxima 23°C, mínima 14°C

Ocotepeque: máxima 22°C, mínima 14°C

Olancho: máxima 28°C, mínima 17°C

Santa Bárbara: máxima 26°C, mínima 16°C

Valle: máxima 36°C, mínima 22°C

Yoro: máxima 24°C, mínima 14°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en las zonas donde se esperan mayores acumulados de lluvia, así como a los pescadores y embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a las condiciones del mar.LB