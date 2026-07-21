Frente a crisis hídrica, capital hondureña inicia plan de compra de agua a sector privado

Tegucigalpa – El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, informó hoy que ya iniciaron un plan de compra de agua al sector privado.

También se inició un plan de construcción de pozos y rehabilitación de otros, dijo. Ambas acciones, al igual que los racionamientos, forman parte del plan de contingencia ante la emergencia hídrica, refirió.

Boquín no detalló cuál será la inversión que se hará en la compra de agua al sector privado, pero aseguró que el recurso hídrico no tendrá costo adicional para los abonados.

Esta semana se evaluará si se eleva a nueve los días de racionamiento de agua en la capital, anunció.

La UMAPS estima que, bajo las condiciones actuales, el servicio de agua potable en el Distrito Central podría mantenerse hasta alrededor del 22 de agosto de 2026.

En ese contexto, el Distrito Central además de ser incluido en los municipios bajo Alerta Amarilla permanece bajo una emergencia hídrica.

La capital hondureña atraviesa días cruciales. Las lluvias que lleguen en las próximas semanas pueden marcar la diferencia entre mantener un suministro controlado o enfrentar racionamientos más severos y un verano difícil en 2027. (RO)