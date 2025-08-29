Frank Miami anuncia su nuevo álbum “El Pescador”

Tegucigalpa. – El visionario de la música urbana latina Frank Miami anuncia el lanzamiento de su esperado nuevo álbum El Pescador, disponible el próximo 9 de octubre de 2025. Como adelanto, el artista presentó el sencillo “Mi Fe”, estrenado el pasado jueves 21 de agosto, en colaboración con Alan Walker, Jay Kalyl y David Muguercia.

En menos de 12 horas tras su lanzamiento, “Mi Fe” superó las 100 mil reproducciones en plataformas digitales como Spotify, consolidándose desde el inicio como una de las canciones más comentadas y esperadas por los fans.

Una colaboración poderosa entre géneros

Mi Fe reúne a figuras influyentes de la música latina, la escena EDM y el ámbito inspiracional:

Alan Walker , ícono global del EDM con miles de millones de reproducciones.

, ícono global del EDM con miles de millones de reproducciones. Jay Kalyl , creador de éxitos latinos y referente de la música urbana.

, creador de éxitos latinos y referente de la música urbana. David Muguercia, talento emergente cuya voz aporta fuerza y emoción al tema.

El resultado es una fusión impecable de ritmos urbanos con el inconfundible electro-house de Alan Walker. Con su ritmo hipnótico, mensaje positivo y energía digna de cualquier festival, Mi Fe está destinado a conquistar escenarios, playlists y audiencias a nivel mundial.

Un mensaje de fe y esperanza

Más allá de su potencia musical, Mi Fe transmite un mensaje profundo de fe, resiliencia y esperanza, convirtiéndose en un himno de empoderamiento que conecta directamente con el corazón del oyente. Este espíritu refleja la esencia de El Pescador, un álbum concebido como un puente entre culturas y como un viaje de inspiración espiritual.

Imágenes que acompañan el sonido

El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip cinematográfico, ya disponible en YouTube, que refuerza el mensaje de la canción con una narrativa visual impactante.

Declaraciones de los artistas

“El Pescador es mucho más que música; se trata de unir a las personas a través de la fe y el ritmo. Mi Fe es el reflejo perfecto de esa visión”, expresó Frank Miami.

“Cantar en Mi Fe fue un honor. La canción transmite una fuerza y emoción únicas, y estoy convencido de que los oyentes sentirán la esperanza y la fe detrás de cada palabra”, compartió David Muguercia.