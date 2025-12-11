Francisco Morazán y Cortés lideran lista de actas con inconsistencias

Tegucigalpa – Según datos oficiales delConsejo Nacional Electoral (CNE) informó que un total de 2,773 actas con inconsistencias serán enviadas en las próximas horas al escrutinio especial, un proceso clave para definir los resultados finales de las elecciones generales.

De acuerdo con el reporte preliminar, Francisco Morazán encabeza la lista con 678 actas que presentan algún tipo de inconsistencia. En segundo lugar, se encuentra Cortés, con 509 actas. Le siguen: Yoro: 212, Santa Bárbara: 160, Comayagua: 151,El Paraíso: 147, Choluteca: 127,Olancho y 115,Atlántida: 102

Los demás departamentos registran entre 7 y 91 actas con inconsistencias.

Los consejeros del CNE aprobaron ya el reglamento del escrutinio especial, el cual establece el paso a paso que deberán seguir los representantes de los partidos políticos durante la revisión de cada acta observada. El documento también fija los mecanismos de verificación y las responsabilidades de cada delegado.

El escrutinio especial iniciará este fin de semana, con la presencia de representantes de todos los partidos políticos, así como de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia del proceso.

Una vez concluido el escrutinio, el CNE deberá brindar los datos oficiales que determinarán finalmente quién, entre los dos candidatos que compiten voto a voto, se convertirá en el próximo presidente de la República. LB