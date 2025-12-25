Tegucigalpa– Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el pasado miércoles 24 de diciembre a Nasry “Tito” Asfura como presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, la declaratoria a nivel de diputados, continúa aún pendiente, en uno de los departamentos que más curules aporta como lo es Francisco Morazán, los datos preliminares ya indican las 23 casillas definidas.

De acuerdo con los resultados preliminares consolidados, Francisco Morazán perfila una integración plural de su representación en el Congreso Nacional, con diputados de los partidos Nacional, Liberal, Libertad y Refundación (Libre), así como de fuerzas políticas minoritarias, a la espera de la ratificación oficial del órgano electoral.

Entre los candidatos con mayor respaldo ciudadano figuran Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos, del Partido Nacional, quien encabeza la lista con 145,931 votos; seguido por Arnold Daniel Burgos Borjas, también nacionalista, con 140,012 sufragios. Asimismo, destacan figuras liberales como Iroshka Lindaly Elvir Flores, Sarai Pamela Espinal López y José Salomón Nazar Ordóñez.

El Partido Nacional concentra un número significativo de aspirantes con alta votación, entre ellos Adolfo Raquel Pineda, Lissi Marcela Matute Cano, Johana Guicel Bermúdez Lacayo, Sara Elizabeth Estrada Zavala, María José Sosa Rosales, Oswaldo José Ramos Aguilar y Fabiola Lucila Rosa Vigil.

Por su parte, el Partido Liberal de Honduras mantiene una presencia relevante con Edgardo Rashid Mejía Giannini, Jhosy Saddam Toscano Ramírez, Alia Niño Kafaty y Luz Ernestina Mejía Portillo, entre otros.

Libre también aparece representado en la nómina preliminar con Gustavo Enrique González Maldonado, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Hugo Rolando Noé Pino, Lucy Michell Guerrero Paz y Clara Marisabel López Pérez.

En tanto, el Partido Demócrata Cristiano figura con Godofredo Fajardo Ramírez, mientras que el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) aparece representado por José Carlenton Dávila Mondragón.

Aunque estos resultados reflejan la tendencia del voto popular en el departamento, será el CNE el encargado de emitir la declaratoria oficial que confirme la nómina definitiva de diputados propietarios y suplentes por Francisco Morazán, un proceso que aún genera expectativa entre los actores políticos y la ciudadanía.

La atención ahora se centra en que el ente electoral concluya esta fase con transparencia y apego a la ley, en un contexto poselectoral marcado por llamados al respeto de la voluntad popular y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.LB