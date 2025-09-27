Francisco Garduño, responsable de estación migratoria en Ciudad Juárez donde murieron quemados seis hondureños pide disculpas

Ciudad de México.– En una sala del Museo de la Ciudad de México, los nombres de seis hondureños volvieron a resonar con fuerza y nostalgia durante el acto de disculpa pública que ofreció el excomisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, por la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023.

El funcionario, con voz suave y un gesto solemne, pidió perdón: “A todos les ofrezco con humildad una disculpa pública por las consecuencias permanentes”, dijo tras leer uno a uno los nombres de los fallecidos y sobrevivientes. Entre ellos estaban los seis hondureños que perecieron en el incendio y los ocho que lograron sobrevivir, pero que aún cargan en la piel y en el alma las cicatrices de aquella noche.

El Cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, fue testigo directo del dolor de las familias hondureñas que, con lágrimas y carteles de protesta en mano, rechazaron la disculpa. “Una disculpa y el dinero no nos van a devolver lo que perdimos”, expresó con voz quebrada la madre de uno de los connacionales que nunca volvió a casa.

La disculpa llegó tarde. Dos años y seis meses después, impuesta por un juez como parte de la reparación integral del daño dentro de la causa penal contra Garduño. Pero para los hondureños, como para el resto de los deudos, la justicia aún no ha llegado.

En la sala también se encontraban sobrevivientes que, entre cicatrices visibles, recordaron que más allá del fuego lo que persiste es la falta de responsables. “Todavía no nos dicen quién fue realmente culpable de que nuestros hermanos murieran en esa celda cerrada con candado”, lamentaron.

La tragedia de Ciudad Juárez dejó seis hogares hondureños sumidos en el luto y en el recuerdo eterno de aquellos hijos que partieron en busca de un futuro mejor y encontraron la muerte en tierra ajena. A más de dos años, las familias aún claman por verdad y justicia, mientras Honduras vuelve a cargar con el peso de una despedida inconclusa. IR