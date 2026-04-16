Francisca Villela asume presidencia de la Sala Constitucional desde el 22 de abril

Tegucigalpa – La magistrada Francisca Villela Zavala asumirá la presidencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir del 22 de abril de 2026.

Así lo confirmó el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien recordó que el rol de rotaciones en las presidencias de las salas ya está definido.

“En este sentido le corresponde la rotación a la magistrada Francisca Villela Zavala, según lo que ha venido manejándose y de acuerdo al periodo que están ya casi terminando, corresponde a partir del 22 de abril, es decir, la siguiente semana”, detalló.

Mencionó que existe tiempo para que la Presidencia de la CSJ convoque al pleno y lo establezca como un punto de agenda.

Defendió que ese oficio está vigente porque fueron decisiones aprobadas en pleno.

Actualmente, la presidencia de la Sala de lo Constitucional la ocupa el magistrado Luis Fernando Padilla.

Señaló que será el pleno que decida si la magistrada Rebeca Ráquel Obando integre la Sala de lo Constitucional o es ubicada en otra de las salas. “Es una decisión que se va a tomar en el pleno de magistrados, esperemos que eso ocurra, pero en este momento no queremos entrar en ese campo porque sería especular”, dijo.

Finalmente, confirmó que el pleno de la CSJ emitió su opinión sobre las reformas que se pretenden hacer al Código Penal y Procesal Penal. JS