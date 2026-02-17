Francis Cabrera denuncia amenazas a muerte por decreto que pretende despojar de facultades administrativas a presidencia de la CSJ

Tegucigalpa – El diputado liberal Francis Cabrera denunció este martes que ha recibido amenazas a muerte por la presentación del decreto de despojarle facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“El día de hoy (martes) me han llamado de dos números telefónicos en la que me han dicho que por mi seguridad y la de mi familia, retire el proyecto, es vergonzoso lo que está pasando”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Lamentó que los grupos de poder con ideología retorcidas quieren enraizarse en la CSJ y lo amenazan y coaccionan para que retire el proyecto.

Cabrera manifestó que no retrocederá y que su intención es que no exista concentración de poder en una sola persona.

Denunció que hubo una injerencia de la CSJ al pedir al Congreso Nacional que suspenda la discusión de su proyecto de ley, y que él solo presentó el decreto y que son los diputados los encargados de aprobarlo.

Sostuvo que su intención que la CSJ sea independiente y que los hondureños tengan acceso a la justicia.

El diputado por el departamento de Copán confió que la bancada liberal lo va a respaldar con este proyecto y ante las amenazas que están recibiendo.

Acusó que las amenazas las reciben de personas del Partido Libertad y Refundación (Libre) que están en la CSJ que no quiere cambios en este poder del Estado y en el país.

“Presentar el proyecto de la Corte Suprema de Justicia era tocar intereses grandísimos, varios colegas me han manifestado que por mi seguridad es mejor que retire este proyecto porque estoy afectando intereses grandes de gente que se quiere arraigar ideológicamente en el poder”, externó.

Finalmente, uno de los secretarios del Congreso Nacional adelantó que interpondrá la denuncia ante la comunidad internacional alegando que no hay justicia en el Ministerio Público. AG