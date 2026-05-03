Francia y Honduras: Democracia, confianza e inversión en una alianza de 70 años

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – En una entrevista amena, abierta y de amplia temática, el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, destacó su visión positiva del país tras casi tres años de misión diplomática, resaltando la calidez de su gente y la solidez de una relación bilateral basada en la confianza, el respeto y valores compartidos.

– El embajador Cédric Prieto reconoció que 2025 fue un año electoral complejo y polarizado, que Francia dio refugio a la presidenta del CNE, porque estaba en riesgo.

– Actualmente existe una renovada voluntad del gobierno hondureño para atraer inversión extranjera.

– El embajador describió a Honduras como un país con gran potencial y dijo que le encanta su gente.

El embajador Prieto, compartió con Proceso Digital, una conversación, cercana y de tono cordial, en la que abordó los principales ejes de la relación bilateral entre ambos países, así como su percepción personal de Honduras.

Embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, Me encanta Honduras.

El diplomático expresó un mensaje claro y emotivo sobre su experiencia en el país: “Ya llevo casi tres años aquí en Honduras y estoy muy feliz de estar aquí, debo decirlo que es un país que me encanta y sobre todo su gente es encantadora”.

Prieto subrayó que la relación entre Honduras y Francia, con 70 años de historia diplomática, se ha consolidado como una alianza basada en el respeto mutuo y valores compartidos como la libertad, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, tal como lo recuerda la quinta estrofa del Himno Nacional de Honduras.

El embajador destacó además que la cooperación bilateral no se limita al ámbito político, sino que se extiende a la educación, la cultura, la economía, el medio ambiente y la seguridad, consolidando lo que describió como una “amistad entre dos pueblos”.

Democracia y política de la polarización a un rumbo diferente

Consultado en el plano político, reconoció que toda la comunidad diplomática, vivió un año complejo en 2025 por el tema del proceso electoral, con un debate público bastante polarizado, pero destacó que eso también es democracia.

Como embajador me mantiene al margen de la política interna, manteniendo diálogo con todos los sectores .

Resaltó que nunca hay que olvidar que la meta de todos, “de mi trabajo y de todos aquí, es el pueblo hondureño (…), en ese sentido, como francés y como europeo, estamos muy ligados al Estado de derecho, a su protección, así como a la separación de poderes. Por eso vivimos este período con preocupación por la democracia hondureña”.

Agregó que fue complicado, fue complejo, pero lo más importante es que los hondureños fueron a votar el 30 de noviembre de manera masiva y con mucha confianza. Por eso estoy satisfecho de que, a pesar de la situación difícil, hayamos superado este proceso y ahora estemos en un rumbo diferente.

Francia jugó un papel importante en este proceso. ¿Cómo valora el hecho de que hayan sido ustedes, Francia, quienes incluso brindaron albergue a las consejeras del Consejo Nacional Electoral?, consultó PD

El embajador Prieto, compartió con Proceso Digital, una conversación, cercana y de tono cordial.

A lo que respondió: Bueno, sí, es un hecho que ocurrió. Se trató de una consejera, no de dos, solamente de una: la presidenta del Consejo Nacional Electoral, (Ana Paola Hall), a quien brindamos albergue.

La razón principal, y lo digo como francés, fue que, desde mi punto de vista, había una razón humanitaria, la defensa y protección de una persona que se encontraba en peligro. Básicamente es eso, una obligación moral de dar protección a alguien que se siente perseguido o en riesgo. En ese caso, fue efectivamente la situación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, expresó.

Dejó claro que se trató de una decisión estrictamente humanitaria y no de injerencia política. En ese sentido, reiteró que su función como embajador se mantiene al margen de la política interna, manteniendo diálogo con todos los sectores dentro del respeto institucional.

Voluntad de promover la inversión

Seguidamente destacó que también que con el gobierno anterior Francia tuvo una buena relación, basada en el respeto.

A renglón seguido apuntó que, con el nuevo gobierno, obviamente, hay un rumbo un poco diferente al anterior. Sentimos en particular mucha voluntad de promover la inversión extranjera, mucha voluntad de promover la economía y también el sector privado. Ese es un hecho: hay mucho compromiso tanto del presidente de la República como de su equipo económico y varios ministros de distintas áreas dedicadas justamente a la inversión y su promoción.

En toda esta parte económica siento que efectivamente hay un cambio interesante, dijo el diplomatico.

Esto es importante, por supuesto, para la parte económica de mi trabajo, porque los diplomáticos también nos dedicamos a la promoción de nuestras empresas, a la promoción de las inversiones de empresas de nuestro país hacia Honduras, y también a la promoción de Honduras en Francia.

En toda esta parte económica siento que efectivamente hay un cambio interesante. Percibimos una voluntad de proyectar una imagen de Honduras acogedora y positiva.

PD también preguntó si ¿Se han identificado sectores particulares interesados en la inversión en Honduras?

Sí, respondió el diplomático, hay algunos proyectos que estaban un poco detenidos. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudad sostenible, en el caso de Tegucigalpa, había un proyecto de transporte por cable que dio lugar a un estudio de factibilidad en 2022. Lo estamos retomando con el alcalde, Juan Diego Zelaya.

Me parece que es un proyecto muy interesante porque, como no es un secreto, el tráfico en Tegucigalpa es complicado. Este tipo de solución podría ayudar a aliviar la congestión vehicular, además de aportar beneficios en términos ambientales y de seguridad.

También hay un proyecto relacionado con una planta de saneamiento de agua en el río Choluteca, que igualmente fue objeto de un estudio de factibilidad. Es un tema importante tanto para el alcalde como para el presidente: el acceso al agua potable y limpia para la población.

Queremos profundizar la cooperación con universidades, confió el embajador.

En este ámbito, hay empresas francesas interesadas en volver a Honduras en temas de saneamiento, distribución de agua y gestión de recursos hídricos.

En el sector energético también hay interés, especialmente en energías renovables. En transporte marítimo, en Puerto Cortés, está presente CMA CGM, que es la tercera naviera del mundo. Tiene muchos años de operar en Honduras y, según entiendo, busca ampliar su presencia en rutas marítimas. Es un tema que también seguimos con interés.

Asimismo, nos interesa mucho el ámbito universitario. Queremos profundizar la cooperación con universidades, especialmente en el área agrícola y de ciencias forestales. Quiero destacar en particular instituciones como la Universidad Nacional de Ciencias Forestales en Siguatepeque, la Universidad Nacional de Agricultura en Olancho, y el centro regional de Comayagua.

Es un sector clave para Honduras, que depende en gran medida de la agricultura, la caficultura y la producción. Existe un gran potencial de cooperación en investigación frente al cambio climático: cómo adaptarse, cómo desarrollar una agricultura más resiliente y preparar mejor a la población ante eventos climáticos. Ese es el reto actual, tanto para los hondureños como para los franceses.

Otro tema que consideramos muy importante es el turismo. Honduras tiene un enorme potencial turístico que aún no ha sido aprovechado plenamente en términos de generación de empleo y riqueza.

Si Honduras logra desarrollar un modelo de turismo sostenible que proteja el medio ambiente y la diversidad cultural, incluyendo a comunidades como los garífunas y los lencas, sería algo muy positivo y atractivo para turistas franceses, europeos, norteamericanos y de otras regiones.

Destacó que, en cuanto a la gastronomía, también hay un gran potencial, y dijo admirar mucho las carreras de ciencias culinarias que ya se imparten en universidades y el uso de productos locales como una riqueza del país. “En este ámbito también nos gustaría colaborar, considerando que Francia tiene reconocimiento mundial en gastronomía”.

Seguridad alianza para combate de narcotráfico

En materia de seguridad interior, el embajador fue contundente, no hay intervención porque corresponde a cada Estado. Sin embargo, existe una preocupación compartida con Honduras sobre el narcotráfico. Por ello, hace más de un año se firmó una carta de intenciones entre las Fuerzas Armadas de Francia (Antillas Francesas) y las Fuerzas Armadas de Honduras para intercambiar información sobre narcotráfico en altamar.

La alianza busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Explicó que este acuerdo permite la cooperación y el intercambio de datos entre fuerzas militares francesas en el Caribe y la marina hondureña, con el objetivo de combatir el crimen transnacional. La alianza busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico, un problema que también afecta gravemente a Europa, Estados Unidos y especialmente a Francia, donde se ha convertido en un fenómeno difícil de controlar.

Defensa de DDHH, educación y cultura temas de prioridad

Durante la entrevista también se abordaron temas de suma importancia como, educación, cultura, lingüística, derechos humanos, derechos de la mujer, medio ambiente y cambio climático.

En educación y lengua Francia impulsa la enseñanza del francés en escuelas públicas hondureñas (más de 50 docentes en 40 centros) y promueve la formación técnica en turismo, hotelería y gastronomía. También fomenta intercambios, becas y acceso a estudios superiores en Francia, con costos accesibles.

En cultura, a través de la Alianza Francesa, se promueven actividades culturales como la francofonía, festivales de cine y eventos en varias ciudades, para expandir el idioma y la cultura francesa en Honduras.

En medioambiente, existe cooperación en protección de océanos y biodiversidad marina, incluyendo investigaciones científicas (como en Roatán) y trabajo conjunto con universidades y sociedad civil para preservar recursos naturales.

El embajador Prieto hizo hincapié en que para Francia es muy importante el apoyó a la defensa de derechos humanos, libertad de expresión, derechos de la mujer y la protección de defensores del medio ambiente, temas en los que su país trabaja proyectos específicos en Honduras.

Finalmente, el embajador Cédric Prieto definió la relación bilateral como una cooperación multidimensional basada en la confianza, el respeto y objetivos comunes, con amplias perspectivas de crecimiento para ambos países. PD/LB