Francia y Honduras celebran 70 años de Relaciones Diplomáticas

Tegucigalpa – Francia y Honduras han celebrado 70 años de relaciones diplomáticas en el 2025. 70 años, durante los cuales se han impulsado incontables proyectos en muchos ámbitos que han favorecido el intercambio social, educativo, cultural, y el fomento de una fuerte amistad y cercanía que nunca se han desmentido entre ambos países.

En términos de cooperación, la Embajada de Francia en Honduras desarrolló un amplio abanico de proyectos de cooperación, con la sociedad civil, la academia, operadores públicos y Secretarías de estado.

La protección de los océanos en Honduras es un tema fundamental para la Embajada de Francia, que desarrolló diversas acciones durante todo el año 2025.

Océanos y medioambiente

En 2025, Francia organizó la Cumbre de los Océanos en Niza e impulsó la ratificación del tratado de alta mar (BBNJ), en vigor desde el 17 de enero de 2026. En Honduras, la Embajada apoyó varios proyectos: con MarAlliance en el monitoreo de tiburones y rayas en la costa norte del país, con la UNAH sobre un estudio comparado de micro plásticos en aguas de la costa del pacifico y costa caribeña, y con la organización de capacitaciones sobre especies endémicas del golfo de Fonseca o la construcción de captores de contaminantes en zonas costeras y bahías. También reconocimos el trabajo de varias ONGs en Islas de la Bahía, como BICA en su labor de protección de la biodiversidad marina y costera. A lo largo del año, organizamos debates de ideas y eventos de divulgación científica dirigidos al público en general, y seguiremos reforzando nuestra labor de incidencia a lo largo del 2026.

Mas allá de los océanos, la defensa del medioambiente ha sido una de nuestras prioridades. En 2025 seguimos apoyando el proyecto Aire Limpio con la ONG Sustenta Honduras, proyecto a través del cual 30 captores de la calidad del aire pudieron ser instalados en todos los departamentos del país. El proyecto Aire Limpio es el primero en enfocarse en la calidad del aire en Honduras, proponiendo una base de datos abierta al público para enfrentar los desafíos causados por la contaminación del aire, primera causa externa de muerte en el país.

Derechos humanos, Derechos de la mujer

La inclusión del idioma francés en el sistema educativo público hondureño es un logro que beneficiará a más de 25,000 niños en el país.

La promoción y protección de los derechos humanos y los derechos de la mujer son un eje transversal y central de nuestra diplomacia y de nuestra cooperación. Este año enfocamos nuestra acción en la defensa de la libertad de expresión, apoyando a radios comunitarias en el país y promoviendo debates, talleres y actividades a favor de la misma. También, otorgamos en diciembre pasado, junto con la Embajada de Alemania en Honduras, el premio franco- alemán de los derechos humanos y Estado de derecho a Ismael Moreno, «Padre Melo», reconociendo su empeño y su labor incansable en defensa de la libertad de expresión.

Fiel a nuestro compromiso, seguimos apoyando a la fundación franco-hondureña Paris-Tegu en el desarrollo de sus servicios y actividades beneficiando desde más de 10 años a niños y niñas en riesgo de la ciudad de Tegucigalpa.

Arqueología

La Embajada de Francia pone en valor el patrimonio cultural, lingüístico, gastronómico y arqueológico hondureño. Uno de nuestros proyectos en 2025 ha consistido en fortalecer el patrimonio arqueológico lenca en diversas regiones menos conocidas del país, como el sur de Honduras y el norte del lago de Yojoa, apoyando sitios de excavación en Choluteca, Amapala y Los Naranjos. A través del proyecto VALARH, también apoyamos al museo de arqueología y de antropología de San Pedro Sula en la modernización de su museografía.

Asimismo, trabajamos lado a lado con docentes y estudiantes de la UNAH en la preservación del patrimonio del país.

Valorización del patrimonio cultural garífuna

Como parte de nuestro apoyo a las comunidades garífunas, respaldamos la realización de un documental producido por jóvenes de la comunidad garífuna de Limón, con el objetivo de destacar la riqueza y diversidad cultural de Honduras.

Desarrollo productivo

Francia apoyó la merienda escolar con un aporte de un millón de euros en 2025 al Programa Mundial de Alimentos en Honduras.

A través de nuestro proyecto YEGUARE, en colaboración con la Universidad Zamorano, apoyamos a mujeres de la cuenca de Santa Inés con capacitaciones en emprendimiento apícola y métodos de cultivo sostenibles. ¡Con gran entusiasmo, esperamos la cosecha y la primera feria de emprendedoras de la cuenca!

Francés y francofonía

La promoción del idioma francés y la difusión de su enseñanza han sido siempre una prioridad para la Embajada; sin embargo, este año se ha destacado por un gran logro: la inclusión del francés en el sistema educativo público. Gracias a nuestra colaboración con la Secretaría de Educación, más de 50 escuelas públicas ofrecen ahora clases de francés a estudiantes de primaria y secundaria.

Además, en colaboración con la Alianza Francesa de Tegucigalpa, los alumnos de la Escuela Agrícola de Comayagua (SCITA) comenzaron a recibir clases de francés, abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Sumando escuelas públicas y privadas, universidades, las Alianzas Francesas y el Liceo Franco-hondureño, la enseñanza del francés en Honduras es hoy más dinámica que nunca, con más de 150 instituciones promoviendo nuestro idioma.

Campus France, cooperación universitaria y científica

Este año se consolidó «Campus France Honduras», un espacio dedicado a acompañar y asesorar a estudiantes en su búsqueda de oportunidades de estudios superiores en Francia. Con sede en la Alianza Francesa de Tegucigalpa, Campus France también desarrolla actividades en escuelas y universidades socias en todo el país, además de charlas y permanencias en la Alianza Francesa de San Pedro Sula.

Nuestro vínculo con las universidades se reforzó a lo largo del año, con la realización de varios conversatorios sobre libertad de expresión, cooperación e investigación científica. También disfrutamos de la venida de un chef francés quien realizó varios talleres y master clases con alumnos y estudiantes de diferentes instituciones, promoviendo la formación y un valioso intercambio cultural.

El embajador Cedric Prieto aprovecha este espacio para reiterar su apoyo incondicional junto a su equipo de trabajo en aras de continuar colaborando con Honduras para seguir afianzando las relaciones franco-hondureñas. En su discurso del 14 de julio de 2025, resaltó el papel de Francia y de la Unión Europea en el apoyo a Honduras, junto con quienes se implementan en el país cooperaciones de larga escala. Su reflexión al inicio de este 2026 subraya la importancia de reforzar la colaboración económica bilateral con un enfoque en la inversión francesa en Honduras, y redoblar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico.

En 2026 nos esperan nuevos desafíos y celebraciones, como los 60 años del Liceo Franco- hondureño y el desarrollo de nuevos proyectos que acerquen el idioma y la cultura francesa a todos los rincones de Honduras. La Embajada de Francia desea a todos los hondureños un año 2026 de paz y hermandad.