Francia se mide a Ucrania e Islandia con Mbappé, Tchouaméni y Koundé y debutante Akliouche

París – El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha convocado a Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid, y a Jules Koundé (Barcelona) para los choques clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París), en los que podría debutar Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.

Deschamps, quien dejará su cargo de seleccionador tras el Mundial del próximo año, también ha llamado a dos parejas de hermanos: los defensas Lucas y Theo Hernández y Marcus y Khéphren Thuram, hijos del mítico internacional francés Lilian Thuram, que fue campeón mundial en 1998.

En la lista figuran además pilares como Ousmane Dembélé, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro este 2025 por su exitosa temporada con el PSG, así como Koundé y Dayot Upamecano, ausentes por lesión en la última convocatoria para la Liga de Naciones en junio (derrota en semifinales ante España).

Adrien Rabiot, apartado del Marsella por su pelea con el británico Jonathan Rowe, sigue contando con la confianza de Deschamps. «Es un elemento imporante de la selección», zanjó el técnico, quien aseguró que ha hablado con el medio de zurdo y escuchado su versión de la trifulca.

Francia es el favorito del grupo D, en el que además de Ucrania e Islandia, figura Azerbaiyán.

– Lista de Francia:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (PSG/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensas: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Hernández (PSG/FRA), Theo Hernández (Al-Hilal SFC/Arabia Saudí), Malo Gusto (Chelsea/IGN), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING) y Dayot Upamecano (Bayern de Múnich/ALE).

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Marsella/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA) y Khéphren Thuram (Juventus/ITA).

Delanteros: Bradley Barcola (PSG/FRA), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Rayan Cherki (Manchester City/ING) y Maghnes Akliouche (AS Mónaco/FRA). EFE

(vc)