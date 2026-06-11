Francia-México, el encuentro en el que Lucien Laurent marcó el primer gol de los Mundiales

Montevideo.– Los encuentros Francia-México y Estados Unidos-Bélgica abrieron el 13 de julio de 1930 en Montevideo la historia de los Mundiales FIFA.

En el ya desaparecido Estadio de Pocitos corrían 19 minutos del primero de estos dos partidos cuando Lucien Laurent puso en ventaja a los europeos después de una asistencia de Ernest Libérati.

El atacante nacido en Saint Maur des Fossés marcó de esa forma el primero de los 2.720 goles que se anotaron hasta el momento en el marco del principal certamen a nivel de selecciones.

«El estadio estaba vacío, nevaba cuando hice el primer gol», recordó Laurent, fallecido en abril de 2005, sobre su anotación en pleno invierno sudamericano.

El futbolista y sus compañeros habían arribado a la capital uruguaya a bordo del Conte Verde, el buque que llevó hasta allí a tres de las cuatro selecciones europeas que formaron parte del certamen: Francia, Rumanía y Bélgica.

Los otros participantes del Mundial fueron el equipo local, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Estados Unidos, México y Yugoslavia.

Para su primer duelo, ‘Les Bleus’ saltaron al campo de juego con Alexis Thépot, Augustin Chantrel, Ernest Libérati, Étienne Mattler, Alexandre Villaplane, Edmond Delfour, Marcel Pinel, Lucien Laurent, Marcelo Langiller, André Maschinot y Marcel Capelle.

A México lo defendieron Óscar Bonfligio, Efraín Amezcua, Juan Carreño, Rafael Garza, Hilario López, Dionisio Mejía, Luis Pérez, Felipe Rosas, Manuel Rosas, José Ruiz y Alfredo Sánchez.

Laurent abrió el tanteador antes de los 20 minutos y Langiller duplicó la ventaja de los franceses. Antes del final de la primera parte, Maschinot selló el 3-0 parcial.

En el segundo tiempo, Carreño descontó para México y un nuevo gol de Maschinot sentenció un juego en el que Thépot debió abandonar el campo por una lesión y Chantrel abandonó el lateral para ocupar su lugar en la portería.

La victoria de Francia y el primer gol de los Mundiales pasaron a la historia y el estadio en el que jugaba el Club Atlético Peñarol dejó de existir. Actualmente diversas casas ocupan esa zona de la capital uruguaya, donde un monumento recuerda el gol de Laurent.

También una placa recuerda en el estadio Gran Parque Central la inauguración de la Copa del Mundo. Fue en el campo del Club Nacional de Football donde Estados Unidos goleó por 3-0 a Bélgica con anotaciones de Bartholomew McGhee, Tom Floide y Bert Patenaude.

Pese a su auspicioso debut, Francia cayó por 1-0 ante Argentina y luego por idéntico resultado frente a Chile, por lo que no logró avanzar a la siguiente fase.

Estados Unidos ganó su grupo y llegó hasta unas semifinales que se saldaron con dos victorias por goleada: la Celeste goleó por 6-1 a Yugoslavia y la Albiceleste por el mismo resultado a los norteamericanos.

El 30 de julio de 1930, el Centenario albergó la primera final de un Mundial FIFA y el primer Clásico del Río de la Plata disputado en ese escenario.

El histórico estadio había sido construido para llevar a cabo el certamen para el que Uruguay fue elegido como sede en el congreso de la FIFA del año 1929, uno antes de que el país sudamericano celebrara los cien años de su independencia.

Enrique Ballestero, José Nasazzi, Ernesto Mascheroni, José Leandro Andrade, Lorenzo Fernández, Álvaro Gestido, Pablo Dorado, Héctor Scarone, Héctor Castro, Pedro Cea y Santos Iriarte saltaron al campo a defender a la Celeste.

Uruguay goleó por 4-2 con anotaciones de Dorado, Castro, Cea e Iriare y se consagró como campeón del mundo, prolongando una época dorada a la que se le suman el oro olímpico de París 1924 y Ámsterdam 1928.

La Celeste triunfó una vez más en casa, donde también ganó la Copa de Oro de Campeones Mundiales de 1980 y cada una de las siete ediciones de la Copa América que organizó sin haber perdido jamás un partido de todos esos torneos. EFE/ir