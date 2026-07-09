Francia-Marruecos, un choque mundialista de «alto riesgo» tras graves incidentes en 2022

París.- A pesar de que ambas selecciones juegan los cuartos de final del Mundial a 5.500 kilómetros de distancia de París, la capital francesa será este jueves por la noche epicentro del Francia-Marruecos, catalogado de «alto riesgo» por las autoridades del país.

La principal razón es el precedente de diciembre de 2022, cuando los dos equipos ya se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar, y hubo serios incidentes, el más grave la muerte de un adolescente de 14 años en Montpellier (sur de Francia).

Para hacer frente a los previsibles tumultos durante y después del partido, que comienza a las 20.00 GMT (22.00 horas en Francia), el Gobierno francés prevé blindar las calles de París y de otras grandes ciudades con un dispositivo que movilizará hasta 20.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional, unos 8.000 desplegados en la capital.

El diario Le Parisien cita una nota interna de los servicios territoriales franceses de inteligencia: «El encuentro presenta un mayor riesgo debido a su carácter eliminatorio y a lo que está en juego: la clasificación para semifinales».

«A pesar del horario tardío de la retransmisión, cabe temer concentraciones en la vía pública, acompañadas de uso de material pirotécnico sea cual sea el resultado del partido», advierten los policías que han redactado el documento.

En 2022, tras la victoria francesa ante Marruecos por 2-0, unas 25.000 personas se concentraron en la emblemática avenida de los Campos Elíseos que, como en recientes ocasiones con partidos de fútbol del club local PSG, terminó en enfrentamientos directos entre aficionados y las fuerzas del orden.

Sólo en el área metropolitana de París hubo 167 detenciones (266 en todo el país).

El hecho más grave, sin embargo, se registró fuera de París: un joven de 14 años falleció tras ser arrollado por un vehículo durante los altercados en Montpellier.

El partido va más allá de la mera rivalidad deportiva. La mayor parte del actual Marruecos fue protectorado francés entre 1912 y 1956, una historia de colonización que ha dejado huella en la sociedad marroquí. Paralelamente, millones de marroquíes emigraron a Francia tras la Segunda Guerra Mundial para trabajar, sobre todo, en una industria entonces escasa de mano de obra.

Hoy día, se estima que hay 1 millón de residentes en Francia que tienen la doble nacionalidad franco-marroquí. A ellos se unen otras 800.000 personas que viven en Francia con la nacionalidad únicamente del país magrebí. Tras los argelinos, es la comunidad foránea más numerosa en Francia.

Mientras la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, ha hecho un llamamiento a la calma, el Ayuntamiento de París ha montado dos zonas de aficionados en el centro de la ciudad, en el Marais y en el área de la rue de la Roquette. Asimismo, se ha dado permiso para que las terrazas parisinas puedan estar abiertas hasta las 2 de la madrugada (00.00 GMT). EFE/ir