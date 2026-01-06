Francia felicita a Nasry Asfura y respalda transición democrática en Honduras

Tegucigalpa- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una nota oficial de felicitación al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, en la que reconoce su victoria electoral y reafirma el respaldo del Gobierno francés al proceso democrático hondureño tras las elecciones generales de 2025.

En la misiva, Macron expresa sus “sinceros deseos de éxito” a Asfura en el ejercicio de sus futuras responsabilidades como jefe de Estado y destaca que Francia acompañó a Honduras a lo largo del proceso electoral, apoyando el trabajo independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El mandatario francés subraya además el papel de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales —según indica— fueron testigos de la credibilidad del escrutinio y felicitaron la alta participación ciudadana registrada en los comicios.

Macron resalta que, mediante su movilización, el pueblo hondureño reafirmó su adhesión a la democracia, y recalca el interés de Francia en que se respete la voluntad expresada en las urnas, así como en que se concrete una transición pacífica, eficaz y ordenada hasta el día de la investidura presidencial.

En el plano bilateral, el presidente francés manifiesta su deseo de trabajar junto al próximo gobierno hondureño para consolidar los lazos entre ambos países y fortalecer la cooperación en temas de interés común. Entre ellos menciona la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la promoción de la enseñanza del francés en la educación pública, así como el impulso de los intercambios comerciales y las alianzas económicas.

La carta concluye con una expresión de “la más alta consideración” hacia el presidente electo, reafirmando el respaldo político y diplomático de Francia a la nueva etapa institucional que se abre en Honduras tras las elecciones.(IR)