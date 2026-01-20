Francia decomisa casi 5 toneladas de cocaína en barco tripulado por 10 hondureños y un ecuatoriano

Papeete – La Armada francesa decomisó 4.87 toneladas de cocaína, que se cree que tenían como destino Australia, en un barco pesquero en el Pacífico Sur tripulado por 10 hondureños y un ecuatoriano, informaron las autoridades.

La embarcación procedente de América Central fue interceptada el 16 de enero, indicó el lunes el Alto Comisionado de Francia en la Polinesia Francesa en un comunicado.

Agregó que sus fuerzas armadas movilizaron «significativos recursos humanos y materiales» en la operación.

La cocaína era transportada en un barco con bandera de Togo y destinada al mercado australiano, según una fuente cercana a la investigación.

Las autoridades francesas no procesarán a los 10 hondureños y el ecuatoriano, según la fuente, pero sus países de origen tienen la opción de emprender acciones legales contra ellos.

La ONU ha dicho que grupos del crimen organizado que trafican cocaína y metanfetamina han expandido su presencia en el Pacífico.

Grandes cantidades de drogas son transportadas desde América del Norte y del Sur a los mercados de Australia y Nueva Zelanda, según Naciones Unidas.

Marina mercante confirma nombres

Los hondureños detenidos fueron identificados como: Cristopher Alexander Turcios, Jonny Smith Hernández (capitán), Miguel Zuniga, Héctor Leonardo Rivera Martínez, Lesguin Antonio Morales Mena, Abrahán Josué Hernández Ruiz, Aron Cristopher Fuentes, Adán Santos, Gerson Manuel Triminio y Deison Meléndez.

Según se informó la embarcación de nombre “Raider” registrada bajo bandera hondureña zarpó de las Islas de la Bahía el 28 de noviembre con rumbo a Panamá donde estuvo un mes y con destino final Australia.

Los operativos que realizan los Estados Unidos lograron detectar la embarcación la cual portaba supuestamente cinco mil kilos de cocaína.

Según Walter Azzad, funcionario de la Marina Mercante, la embarcación fue contaminada en su estadía en Panamá.

Los hondureños fueron contratados por armadores de Panamá para llevar la embarcación con mercadería de Panamá hacia Australia, afirmó.

La embarcación fue interceptada por la autoridad marítima de Francia, según indicó.

Sostuvo que las autoridades hondureñas están realizando todos los esfuerzos necesarios para escuchar la versión de los connacionales detenidos en aguas internacionales. PD